Правительство США планирует передать Киеву очередную партию кассетных боеприпасов, сообщает издание New York Times со ссылкой на собственные источники. По словам ряда американских чиновников, боеприпасы будут отправлены на Украину в ближайшее время. Количество передаваемых снарядов неизвестно, однако отмечается, что в распоряжении Пентагона есть несколько сотен тысяч таких боеприпасов.
Через два месяца после того, как США передали Украине первую партию боеприпасов, чтобы гарантировать, что у ее войск не закончатся снаряды, трое американских чиновников заявили, что администрация [президента США] планирует отправить еще больше, и в ближайшее время, — говорится в сообщении издания.
По мнению аналитиков газеты, в дальнейшем запросы Киева на поставку боеприпасов будут только расти, так как все больше украинских подразделений полагаются на тяжелую артиллерию. Такая тактика используется вместо общевойсковых боев в стиле стран НАТО, которые ВСУ «освоили с трудом».
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1 млрд. Эти средства планируется направить на укрепление противовоздушной обороны страны. Кроме того, правительство США передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков M1 Abrams.