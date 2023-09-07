США могут передать правительству Украины новую партию кассетных боеприпасов

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Правительство США планирует передать Киеву очередную партию кассетных боеприпасов, сообщает издание New York Times со ссылкой на собственные источники. По словам ряда американских чиновников, боеприпасы будут отправлены на Украину в ближайшее время. Количество передаваемых снарядов неизвестно, однако отмечается, что в распоряжении Пентагона есть несколько сотен тысяч таких боеприпасов.

Через два месяца после того, как США передали Украине первую партию боеприпасов, чтобы гарантировать, что у ее войск не закончатся снаряды, трое американских чиновников заявили, что администрация [президента США] планирует отправить еще больше, и в ближайшее время, — говорится в сообщении издания.

По мнению аналитиков газеты, в дальнейшем запросы Киева на поставку боеприпасов будут только расти, так как все больше украинских подразделений полагаются на тяжелую артиллерию. Такая тактика используется вместо общевойсковых боев в стиле стран НАТО, которые ВСУ «освоили с трудом».

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1 млрд. Эти средства планируется направить на укрепление противовоздушной обороны страны. Кроме того, правительство США передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков M1 Abrams.