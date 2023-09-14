Актер Шон Пенн хочет переплавить свои «Оскары» на пули для ВСУ

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Шон Пенн

Американский актер Шон Пенн заявил изданию Variety, что хочет переплавить полученные им «Оскары» на пули для Вооруженных сил Украины. Артист три раза был на Украине с начала спецоперации, также он встречался с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Сейчас он работает над фильмом про Украину.

Я подумал отдать их [статуэтки] Украине. Их можно переплавить в пули, которыми они смогут стрелять по русским, — сказал он.

Пенн последний раз приезжал на Украину в ноябре 2022 года, где он встретился с Зеленским. Он привез в Киев свою статуэтку премии «Оскар» и оставил ее там. Зеленский, в свою очередь, вручил Пенну орден «За заслуги» III степени и поблагодарил актера за поддержку и «популяризацию» Украины в мире. Кроме того, имя Пенна увековечили на «Аллее смелости» в Киеве.

Известно, что помимо Пенна, Украину также посещал комедийный актер Бен Стиллер, он тоже встретился с Зеленским. 30 апреля актриса Анджелина Джоли посетила Львов. Она встретилась с украинскими беженцами на вокзале и посетила больницу.

В марте актер Голливуда, посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум прилетел на Украину в рамках гуманитарной помощи. По его словам, он навестил детей в одном из укрытий, расположенном в метрополитене, где родители оставляют своих детей по аналогии с детским садом.