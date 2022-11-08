Шон Пенн оставил Зеленскому свой «Оскар» Актер Шон Пенн на время оставил президенту Зеленскому свою статуэтку премии «Оскар»

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Американский актер Шон Пенн в очередной раз приехал на Украину и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. На этот раз актер привез в Киев свою статуэтку премии «Оскар» и оставил ее там. Об этом сообщает в Telegram-канале украинского лидера.

Шон привез свою статуэтку «Оскара» как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться на Украине до окончания войны, — говорится в сообщении.

Там также добавляется, что Зеленский в свою очередь вручил Пенну орден «За заслуги» третьей степени и поблагодарил актера за поддержку и «популяризацию» Украины в мире. Кроме того, имя Шона Пенна увековечили на «Аллее смелости» в Киеве. Ранее там уже открыли табличку с именем экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По имеющимся данным, с конца февраля Шон Пенн трижды приезжал на Украину и дважды встречался с Владимиром Зеленским.

Актер является двукратным обладателем премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за работы в фильмах «Таинственная река» (2004) и «Харви Милк» (2009).

Ранее обозреватель издания Federalist Джордан Бойд предупредила, что любой инцидент с американской знаменитостью на Украине Вашингтон будет воспринимать как повод для перехода к прямому конфликту с Россией. В результате он может перерасти в ядерную войну. Она подчеркнула, что большинство американцев не хотят третьей мировой войны.

Известно, что помимо Пенна, Украину также посещал комедийный актер Бен Стиллер — он тоже встретился с Зеленским. 30 апреля актриса Анджелина Джоли посетила Львов. Она встретилась с украинскими беженцами на вокзале и посетила больницу.