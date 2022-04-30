Анджелину Джоли заметили во Львове

Актриса Анджелина Джоли / Фото Stefano Colarieti/Global Look Press

Пользователи Instagram (деятельность организации в России запрещена) опубликовали видео, на котором актриса Анджелина Джоли ходит, предположительно, по кофейне во Львове. Официального подтверждения нахождения звезды на Украине нет, передаёт РЕН ТВ.

За кадром люди разговаривают на украинском языке. Оператор показывает стакан с напитком и говорит:

Люди добрые, я зашла выпить кофе и поесть львовских круассанов, а здесь Анджелина Джоли. Такая красивая.

Актриса известна тем, что ездит по горячим точкам. Известно, что Джоли представляет ООН на дипломатическом уровне. Уже 19 лет актриса является послом доброй воли по делам беженцев.

Ранее в ООН сообщили, что Украину покинули около 5,5 млн граждан. По данным организации, за минувшие сутки это число возросло более чем на 38 тысяч.