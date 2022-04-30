Джоли встретилась с украинскими беженцами на вокзале во Львове

Актриса Анджелина Джоли / Фото Bonnie Cash - CNP/Global Look Press

Актриса Анджелина Джоли, которая является послом доброй воли ООН, встретилась с беженцами на вокзале во Львове. Данную информацию подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram-канале. В соцсетях также распространилось видео, на котором звезда общается с украинскими переселенцами.

Сегодня актриса и посол доброй воли ООН приехала во Львов, чтобы пообщаться с беженцами, — написал Геращенко.

Ранее пользователи Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) опубликовали видео, на котором актриса Анджелина Джоли ходит, предположительно, по кофейне во Львове.

Актриса известна тем, что ездит по горячим точкам. Джоли представляет ООН на дипломатическом уровне. Уже 19 лет актриса является послом доброй воли по делам беженцев.

Накануне в ООН сообщили, что Украину покинули около 5,5 млн граждан. По данным организации, за минувшие сутки это число возросло более чем на 38 тысяч.