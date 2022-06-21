«Два комика»: британцы про встречу Зеленского с Беном Стиллером Британцы высмеяли встречу Зеленского с Беном Стиллером

Фото: @BenStiller / Twitter

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским комедийным актером Беном Стиллером. Многие отметили странность, что такое количество звёзд Голливуда посещает Киев, который местные власти называют местом боевых действий. Британцы также раскритиковали актёра, который своей поездкой лишь разрекламировал самого себя, а на деле ничем не помог Украине.

Я вижу двух комиков, играющих свои роли перед объективом, — написал один из пользователей.

Многие заявили, что Украина использует любые доступные средства для «выкачивания» денег из Запада.

Зеленский не лидер, а актёр, который окружает н теми людьми во время кризиса, — написал другой возмущённый пользователь.

Жители Британии возмутились также тем, что американские актёры не стали посещать Ирак после начала операции США в 2003 году.

Владимир Зеленский ранее заявил, что экономике Украины нужно $5 млрд в месяц для её поддержания. Он отметил, что половина экономики Украины не работает и государству срочно нужна финансовая помощь. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь призвал западных партнёров готовиться к затяжному многолетнему конфликту на Украине.