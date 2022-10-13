В США предупредили об опасности из-за поездок звезд на Украину Federalist: инцидент со знаменитостью из США на Украине может перерасти в ядерную войну

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Владимир Зеленский и Джессика Честейн

Любой инцидент с американской знаменитостью на Украине Вашингтон будет воспринимать как повод для перехода к прямому конфликту с Россией. В результате он может перерасти в ядерную войну. Такое мнение высказала обозреватель издания Federalist Джордан Бойд. Она подчеркнула, что большинство американцев не хотят третьей мировой войны.

Таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны, — написала Бойд.

Обозреватель отметила, что если кому-либо из селебрити в ходе поездки в Восточную Европу будет причинен вред, правительство США использует инцидент в качестве оправдания для втягивания государства в действующий конфликт. При этом большинство простых граждан Америки, по мнению Бойд, не хотят участвовать в том, что грозит превратиться в третью мировую войну.

Ранее американский актёр и кинорежиссёр Шон Пенн приезжал в Киев и провел беседу с Зеленским. По данным украинских СМИ, кинодеятель посетил Бучу и Ирпень, чтобы оценить ситуацию «своими глазами». Пенн снимает фильм об Украине с ноября 2021 года — тогда он впервые посетил страну.

Украину также посещал комедийный актер Бен Стиллер — он тоже встретился с Зеленским. 30 апреля актриса Анджелина Джоли посетила Львов. Она встретилась с украинскими беженцами на вокзале и посетила больницу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поездку Джоли во Львов попыткой отвлечь внимание от «Азовстали».