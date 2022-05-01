Анджелина Джоли посетила Украину: кадры общения актрисы с беженцами

Американская актриса Анджелина Джоли прибыла во Львов / Фото Maksym Kozutsky/AP/TASS

Американская актриса Анджелина Джоли в статусе посла доброй воли ООН посетила Украину и встретилась с беженцами на вокзале во Львове.

Бывшая жена Брэда Питта пообщалась с украинскими переселенцами и была замечена в местном кафе, которое вскоре покинула из-за воздушной тревоги. В соцсетях появились видео, где Джоли вместе с сопровождающими бежит в бомбоубежище. Отвечая на вопросы журналистов, актриса заверила, что с ней «всё нормально».

Анджелина Джоли нередко ездит по горячим точкам. Уже 19 лет актриса является послом доброй воли по делам беженцев и представляет организацию на дипломатическом уровне.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посвятил визиту Джоли на Украину стихи. Глава ведомства признался, что актриса, которую Рогозин называет «подругой», разочаровала его. Руководитель Роскосмоса заверил Джоли, что российские солдаты смотрели фильмы с её участием и будут рады увидеть её воочию. Рогозин пригласил голливудскую звезду приехать в Донбасс, пообещав, что там актрису ждут «водка, пиво и квас».

Кадры визита Анджелины Джоли на Украину и её общения с беженцами — в галерее NEWS.ru.