Актер Орландо Блум приехал на Украину Актер Орландо Блум приехал на Украину с гуманитарной миссией

Фото: Соцсети

Орландо Блум (справа)

Актер Голливуда, посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум прилетел на Украину в рамках гуманитарной помощи, об этом сказано на его странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По его словам, он навестил детей в одном из укрытий, расположенном в метрополитене, где родители оставляют своих детей по аналогии с детским садом.

Сегодня мне посчастливилось услышать детский смех в центре Спильно, поддерживаемом ЮНИСЕФ, безопасном, теплом и заботливом месте, где дети могут играть, учиться и получать психосоциальную поддержку, — написал он в соцсети.

Актер подчеркнул, что это его первый визит на Украину с 2016 года.

Одной из первых знаменитостей, приехавших на Украину с начала объявления Москвой специальной военной операции, стала Анжелина Джоли. Звезда Голливуда побывала во Львове с гуманитарной миссией как посол Управления ООН по делам беженцев. Среди других известных лиц — актеры Бен Стиллер, Лив Шрайбер, Джессика Честейн и Шон Пенн, который 8 ноября в Киеве подарил Владимиру Зеленскому статуэтку своего «Оскара». Также на Украине побывали сценарист «Карточного домика» Бо Виллимон и режиссер последнего фильма о Бонде «007: Не время умирать» Кэри Фукунага.

На Украине за последний год также побывали генсек ООН Антониу Гуттерриш, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (она спускалась в бомбоубежище), премьер Финляндии Санна Марин, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Молдавии Майя Санду, Литвы Гитанас Науседа, Греции Катерина Сакелларопулу, Швейцарии Иньяцио Кассис и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.