Зеленского могут усадить за стол с РФ: новости СВО на вечер 14 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться за одним столом с представителем России на специальном заседании Совбеза ООН, которое ожидается на следующей неделе, рассказали изданию Politico дипломаты, пожелавшие сохранить анонимность. Предполагается, что главной темой заседания, которое запросили Албания и США, помимо самого украинского конфликта, в частности, станет годовщина референдумов в ДНР, ЛНР, а также в частях Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Россией.

Минобороны РФ опубликовало очередную сводку о ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. За сутки потери ВСУ на Донецком, Запорожском, Южно-Донецком, Краснолиманском, Купянском и Херсонском направлениях составили до 840 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские войска уничтожили два украинских танка, радиолокационную станцию AN/TPQ-36, 11 боевых бронемашин, пять артиллерийских систем М777, две самоходные установки M109 Paladin, гаубицы М119, FH-70, «Мста-Б», три орудия Д-30 и два Д-20. В районе Красного Лимана вертолет Ми-8 ВВС ВСУ сбили истребители ВКС России, там же был нанесен удар по пункту управления 15-го полка Нацгвардии Украины. Российскими средствами ПВО за сутки перехвачены четыре снаряда реактивной системы HIMARS, также были сбиты и подавлены средствами РЭБ 53 украинских беспилотника. В районах Берестового и Тихого под Харьковом, а также Трудового в Запорожской области и под Дылеевкой в ДНР уничтожили четыре склада боеприпасов противника. Близ Новопавловки вывели из строя РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В районе Серебрянки ВС РФ поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

Фото: МО РФ

Морская авиация Черноморского флота также обнаружила и уничтожила в Черном море безэкипажный катер ВСУ, заявили в Минобороны. Помимо того, МО РФ показало видео с кадрами уничтожения бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Глава Росгвардии Виктор Золотов мог бы стать новым министром обороны РФ, предположил президент Международной ассоциации ветеранов спецназа «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, многие говорят, что Золотов хочет оставить свой нынешний пост. При этом Гончаров уверен, что в дальнейшем Золотов пойдет на повышение. Как полагает ветеран «Альфы», нынешний глава Росгвардии может сменить на посту министра обороны Сергея Шойгу, поскольку такая должность будет «нормальной» для Золотова, по его словам.

Украина не способна выдержать конфликт с Россией, констатировал экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, страна не в состоянии выдержать противостояние из-за демографического кризиса в связи с массовой миграцией украинцев и сильным падением рождаемости. По словам Соскина, между ВСУ и ВС РФ идет «тяжелейший» обмен ударами.

Российские десантники успешно отбивают атаки ВСУ и «давят» противника на флангах, обратил внимание в своей статье обозреватель польского издания Mysl Polska Кшиштоф Подгурский. Автор напомнил о схемах прорыва украинской армией линий обороны ВС РФ, которые рисовали на картах пропагандисты в Польше и Германии. Подгурский задумался, какие основания были для таких прогнозов, если под натиском российских сил украинцы оказались вынуждены отступать.

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин обвинил Польшу в желании захватить часть украинских земель, которые Варшава считает своими. Помощник Пушилина подчеркнул, что поляков нельзя считать союзниками украинцев, а в качестве примера истинного отношения к ним привел ограничение на ввоз в Польшу украинского зерна. При этом Польша не забыла и о многотысячных жертвах Волынской резни, добавил Гагин.

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