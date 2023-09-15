Российские Су-34 подготовили к войне с НАТО Бомбардировщики Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 были оборудованы для переноса крылатых ракет большой дальности (КРБД), передает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник. Отмечается, что обновленные самолеты уже использовались в ходе специальной операции на Украине.

В рамках СВО была проведена апробация применения с Су-34 крылатой ракеты большой дальности, ранее на этих самолетах не использовавшейся. Ракета не новая, как и самолет, но раньше они в одном комплексе не применялись, и новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолета, — заявил источник.

Он добавил, что Су-34 успешно применили КРБД против военного объекта на Украине. Для апробации новой конфигурации авиакомплекса, включая носитель и ракету, использовалась самая современная версия фронтового бомбардировщика Су-34НВО (НВО — «новые возможности»).

Источник также пояснил, что «Су-34 в роли носителя КРБД могут потребоваться, например, в случае конфликта со странами, являющимися членами НАТО, для выполнения стратегических задач».

Ранее стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России впервые применил бомбу ФАБ-1500 М54 с УМПК в ходе спецоперации на Украине. Конструкторам пришлось создать новое оборудование, которое позволило увеличить дальность сброса бомбы.