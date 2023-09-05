ВКС России впервые применили полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54 Fighterbomber: ВКС России впервые применили полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54

Фото: МО РФ

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России впервые применил бомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) в ходе спецоперации на Украине, сообщил Telegram-канал летчика Fighterbomber. По его словам, боеприпас собирали с нуля.

После многих месяцев проб и ошибок пару дней назад первая УМПК ФАБ-1500 М54 точно нашла свою боевую цель прямым попаданием, — сообщил летчик.

Отмечается, что модуль, превращающий свободнопадающие бомбы в управляемые с УМПК, которые применяли на изделиях меньшего калибра, не подходил к ФАБ-1500 М54. Поэтому конструкторам пришлось создавать новое оборудование, которое позволило увеличить дальность сброса бомбы.

Автор канала Fighterbomber отметил, что круговое вероятное отклонение бомбы составляет пять метров, а площадь поражения превышает два квадратных километра. По его словам, Су-34 уже может нести две ФАБ-1500 М54 с УМПК, а в будущем самолет можно будет вооружить тремя боеприпасами. Он также добавил, что с недавних пор бомбы с УМПК могут применять Су-34 первых серий.

Ранее американский журнал Forbes написал, что российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Издание отмечает, что украинские военнослужащие признают такого рода боеприпасы своим самым большим страхом.