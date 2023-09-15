Небензя раскрыл сумму годовой помощи Украине от ООН Небензя: Украина получила от ООН около $1,8 млрд в 2023 году

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Украина получила от ООН около $1,8 млрд в 2023 году, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По его словам, это на $1 млрд больше, чем помощь Афганистану и на $300 млн больше, чем поддержка населению Сирии, передает ТАСС.

Это на $300 млн больше, чем для поддержки многострадального населения Сирии. Это на $1 млрд больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим «экспериментальную демократизацию» США и НАТО, — сказал Небензя.

Дипломат подчеркнул, что сейчас многим из этих людей приходится соглашаться на продажу органов и детей, чтобы найти средства для пропитания других членов семьи. Небензя охарактеризовал Украину как «лидера по привлечению донорского внимания».

Недавно Белый дом признал, что потратил более $110 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. Была опубликована копия ответа главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг по общим расходам на Украину. Из отчета следует, что помощь Киеву составила $110,97 млрд, из которых уже потрачены $101,2 млрд. В прошлом году Белый дом запросил у конгресса еще $24 млрд, включая $12 млрд на военные расходы.