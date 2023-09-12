Белый дом раскрыл сумму помощи Украине Fox News: Белый дом потратил почти $111 млрд на помощь Украине

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Белый дом признал, что потратил более $110 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, передает телеканал Fox News. Была опубликована копия ответа главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг по общим расходам на Украину.

Из отчета следует, что помощь Киеву составила $110,97 млрд, из которых уже потрачены $101,2 млрд. В прошлом году Белый дом запросил у конгресса еще $24 млрд, включая $12 млрд на военные расходы.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не подпишет законопроект о военных расходах на 2024 финансовый год, который поддерживает палата представителей Конгресса США. Такое предупреждение вынесло административно-бюджетное управление Белого дома. В документе также уточняется, что Байден категорически не согласен с некоторыми предложениями Республиканской партии.

До этого сообщалось, что генеральный инспектор Пентагона планирует проверить бухгалтерские книги из-за ошибок в оценке оружия, предназначенного для военной помощи Украине. Из-за недочетов в оценках удалось найти $6,2 млрд. Аудит проводится в то время, когда в Капитолии назревает политическая борьба по поводу бюджета и того, должны ли американские доллары и оружие продолжать поступать в Киев.