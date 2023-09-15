Украинский политолог назвал наступление ВСУ бессмысленным Политолог Карасев: контрнаступление ВСУ идет экономно из-за его бессмысленности

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Контрнаступление ВСУ идет в экономном и затухающем режиме, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka. Он отметил, что такие темпы наступательных действий украинской армии связаны с их бессмысленностью. Карасев подчеркнул, что наступление имело бы смысл, если бы давало результаты за месяц, в противном случае оно обречено на провал.

Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие контрнаступления, такие операции наземные в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат, — сказал он.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины потерпело полный провал. По его словам, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, который заявлял, что темпы наступательной операции украинских войск идут медленнее, чем ожидалось, является «политической марионеткой». Американский полковник назвал Милли «мошенником».

До этого немецкий политолог Александр Рар предположил, что мирные переговоры по украинскому конфликту начнутся в конце 2023 года, если ситуация в зоне специальной военной операции для ВСУ не изменится.