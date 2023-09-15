Путин отправил Медведева на полигон в ДНР Медведев побывал вблизи линии фронта и посетил полигон контрактников в ДНР

Фото: Dmitry Medvedev/via Global Look Press

Дмитрий Медведев

По поручению президента России Владимира Путина зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил полигон подготовки контрактников вблизи линии фронта в ДНР, сообщил РИА Новости его помощник Олег Осипов. Медведев ознакомился с ходом обучения бойцов и условиями их службы.

Дмитрий Медведев по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения, — сообщил помощник зампреда СБ РФ.

15 сентября Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что с начала 2023 года на контрактную службу в российские войска поступило 300 тысяч человек. Российский лидер подчеркнул, что эти контракты с ВС РФ подписаны людьми, которые готовы пожертвовать жизнью ради защиты Родины и интересов страны.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев допустил, что спецоперация ВС РФ может завершиться в 2024 году. По словам депутата, менее чем через год в армии должна появиться мощная группировка, которая будет наступать, а не обороняться, и от этого зависят сроки завершения СВО.

3 сентября член оборонного комитета ГД генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил в эфире канала «Забайкалье», что до конца 2023 года стоит план набрать 420 тысяч контрактников. По его словам, пока этот план выполняется, и в новой волне мобилизации нет необходимости.