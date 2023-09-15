В Госдуме рассказали, когда может закончиться СВО Соболев: СВО может завершиться раньше, чем через год

Фото: МО РФ

СВО завершится раньше, чем через год, предположил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы Виктор Соболев. По его словам, на данный момент времени численность российской армии восстанавливается до 1,5 млн человек. Он отметил, это необходимо, чтобы ВС РФ смогли начать наступательные действия.

Сейчас российская армия восстанавливается до 1,5 млн человек, создаются новые объединения и части, и мы наконец-то получим ту группировку, которая сможет не обороняться, а наступать. Я думаю, что это произойдет раньше чем через год, соответственно, можно и допустить завершение СВО до этого времени, — сказал Соболев.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что мобилизованные россияне вернутся домой из зоны спецоперации после ее окончания. Он также отметил, что мобилизованным положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев. Картаполов добавил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу. Также он назвал цель активного набора контрактников Министерством обороны.

Ранее Картаполов заявил, что ротация мобилизованных в зоне СВО пройдет за счет контрактников. По его мнению, в связи с активным набором бойцов на контрактную службу сейчас в России нет необходимости проводить новую волну мобилизации.

Военный эксперт Алексей Суконкин отметил, что ротация войск важна для мотивации бойцов. По его словам, ротация нужна, чтобы дать солдатам надежду на жизнь и возвращение домой.