В Госдуме рассказали, когда мобилизованные вернутся из зоны СВО Депутат Картаполов: мобилизованные вернутся домой после окончания СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мобилизованные россияне вернутся домой из зоны спецоперации после ее окончания, заявил Lenta.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также отметил, что мобилизованным положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев. Картаполов добавил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу. Также он назвал цель активного набора контрактников Министерством обороны.

Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят, — сказал депутат.

Ранее Картаполов заявил, что ротация мобилизованных в зоне СВО пройдет за счет контрактников. По его мнению, в связи с активным набором бойцов на контрактную службу сейчас в России нет необходимости проводить новую волну мобилизации.

Военный эксперт Алексей Суконкин отметил, что ротация войск важна для мотивации бойцов. По его словам, ротация нужна, чтобы дать солдатам надежду на жизнь и возвращение домой.

Эксперт объяснил необходимость ротации войск на примере Великой Отечественной войны, когда части, находившиеся на переднем крае, менялись раз в три месяца независимо от напряженности боев на стабильном участке фронта. По его словам, если часть участвовала в наступлении и теряла боеспособность, то ее уводили в тыл с заменой на другое подразделение.