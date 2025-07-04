В США заговорили об отмене энергетических санкций против России

В США заговорили об отмене энергетических санкций против России Politico: Уиткофф призвал снять с России энергетические санкции США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф настаивает на отмене антироссийских санкций в сфере энергетики, заявляют источники издания Politico. Эта мера вызовет сильное беспокойство в Европе, убеждены аналитики.

Тема торговли с Россией также разжигает американскую администрацию. <…> Спецпредставитель Уиткофф предлагает снять санкции в сфере энергетики с России, — рассказали два анонимных источника.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула: страна адаптировалась и к санкционному давлению, и ко всем санкционным режимам. Рестрикции ударят в первую очередь по странам, инициирующим ограничения, пояснила дипломат.

Также отмечается, что Вашингтон уже вывел компанию «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») из санкционного списка, касающегося Сирии. Как уточняется, предприятие было исключено из перечня в связи с распоряжением президента США Дональда Трампа об отмене санкций в отношении восточного государства.

Кроме того, Трамп отменил ограничения в адрес бывшего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Речь идет о снятии санкций против принадлежащего экс-главе Калмыкии банка «Русский финансовый альянс».