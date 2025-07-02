Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 22:10

США вычеркнули «Рособоронэкспорт» из списка сирийских санкций

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

США вывели компанию «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») из санкционного списка, касающегося Сирии, следует из указа. Как уточняется, предприятие было исключено из перечня в связи с распоряжением президента США Дональда Трампа об отмене санкций в отношении Сирии.

Других подробностей не приводится. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт информировала, что Трамп подпишет указ об отмене санкционной программы в отношении Сирии, однако против экс-президента страны Башара Асада рестрикции оставят в силе.

До этого американский сенатор Линдси Грэм заявил о готовности Трампа ужесточить санкции против России и продвинуть соответствующий билль. Согласно инициативе, у США будет возможность ввести пошлины в размере 500% на продукцию тех стран, которые закупают товары или ресурсы у России и не поддерживают Украину. Среди государств, которые может затронуть эта мера, Грэм назвал Индию и Китай.

Депутат Госдумы России Николай Будуев объяснил, что готовность Трампа ужесточить санкции против России связана не только с желанием помочь Украине и добиться прогресса в мирных переговорах. По его словам, американский лидер до сих пор лелеет идею о «мировом господстве» Соединенных Штатов.

США
Дональд Трамп
санкции
Сирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венгрии рассказали, когда можно было завершить украинский конфликт
Разъяренный житель Камчатки гонялся за сбежавшей лисой-блогером
В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из России рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.