США вычеркнули «Рособоронэкспорт» из списка сирийских санкций

США вывели компанию «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») из санкционного списка, касающегося Сирии, следует из указа. Как уточняется, предприятие было исключено из перечня в связи с распоряжением президента США Дональда Трампа об отмене санкций в отношении Сирии.

Других подробностей не приводится. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт информировала, что Трамп подпишет указ об отмене санкционной программы в отношении Сирии, однако против экс-президента страны Башара Асада рестрикции оставят в силе.

До этого американский сенатор Линдси Грэм заявил о готовности Трампа ужесточить санкции против России и продвинуть соответствующий билль. Согласно инициативе, у США будет возможность ввести пошлины в размере 500% на продукцию тех стран, которые закупают товары или ресурсы у России и не поддерживают Украину. Среди государств, которые может затронуть эта мера, Грэм назвал Индию и Китай.

Депутат Госдумы России Николай Будуев объяснил, что готовность Трампа ужесточить санкции против России связана не только с желанием помочь Украине и добиться прогресса в мирных переговорах. По его словам, американский лидер до сих пор лелеет идею о «мировом господстве» Соединенных Штатов.