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04 июля 2025 в 11:09

На российском аэродроме заметили паровозик из боеприпасов УМПБ

Российские военные проехались на паровозике из боеприпасов УМПБ на аэродроме

Боеприпасы для 122-мм гаубицы Д-30 Боеприпасы для 122-мм гаубицы Д-30 Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Паровозик из четырех универсальных межвидовых планирующих боеприпасов (УМПБ) Д-30СН заметили на одном из российских аэродромов, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». На снарядах верхом ехали военные.

По данным канала, погрузчик транспортировал высокоточные УМПБ по территории аэродрома непосредственно к самолету для последующей загрузки перед вылетом. Какой именно это был аэродром, не уточняется.

УМПБ Д-30СН представляет собой современный боеприпас с диаметром корпуса 300 миллиметров. Он оснащен раскрывающимися крыльями и использует спутниковую систему наведения для высокой точности. Взрывчатое вещество внутри изделия превышает 100 килограммов. Разработчики создали этот межвидовой боеприпас для запуска как с самолетов, так и с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Специалисты также отмечают возможность оснащения снаряда реактивным двигателем для его применения с наземных платформ.

Ранее стало известно, что Польша договорилась о приобретении 180 основных боевых танков K2 у Южной Кореи. Сделка позволит Варшаве передать Киеву старые T-72.

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