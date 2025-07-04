Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 11:08

Крышесносное комбо: рецепт салата из огурцов, сыра и яиц — вкус еще тот

Крышесносное комбо: рецепт салата из огурцов, сыра и яиц — вкус еще тот Крышесносное комбо: рецепт салата из огурцов, сыра и яиц — вкус еще тот Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жизнь станет ярче и прекраснее, если приготовить этот салат из огурцов. Добавьте к ним еще яиц и сыра. Сочетание приятно удивит! Подробности — на NEWS.ru.

Для этого хрустящего салата нужны 2 молодых огурца с пупырышками (для сочности), 3 перепелиных яйца (или 2 куриных), 80 г копченого сыра (например сулугуни или гауда), 1 ст. л. зернистого творожного сыра и полпучка кинзы, а также соль, перец.

Чтобы приготовить салат из огурцов, сначала шинкуем корнишоны азиатской соломкой с помощью овощечистки. Яйца разрежьте на половинки, сохраняя текстуру золотистого желтка. Сыр нарежьте тонкими слайсами с помощью ножа для пармезана.

Далее в миске выкладываем слоями и параллельно солим: огуречные ленты —- сырные чипсы — яичные полусферы. Добавляйте творожные крупинки между слоями. Украшением станет кинза. Приятного аппетита!

общество
рецепты
салат
огурцы
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.