Крышесносное комбо: рецепт салата из огурцов, сыра и яиц — вкус еще тот

Крышесносное комбо: рецепт салата из огурцов, сыра и яиц — вкус еще тот

Крышесносное комбо: рецепт салата из огурцов, сыра и яиц — вкус еще тот

Жизнь станет ярче и прекраснее, если приготовить этот салат из огурцов. Добавьте к ним еще яиц и сыра. Сочетание приятно удивит! Подробности — на NEWS.ru.

Для этого хрустящего салата нужны 2 молодых огурца с пупырышками (для сочности), 3 перепелиных яйца (или 2 куриных), 80 г копченого сыра (например сулугуни или гауда), 1 ст. л. зернистого творожного сыра и полпучка кинзы, а также соль, перец.

Чтобы приготовить салат из огурцов, сначала шинкуем корнишоны азиатской соломкой с помощью овощечистки. Яйца разрежьте на половинки, сохраняя текстуру золотистого желтка. Сыр нарежьте тонкими слайсами с помощью ножа для пармезана.

Далее в миске выкладываем слоями и параллельно солим: огуречные ленты —- сырные чипсы — яичные полусферы. Добавляйте творожные крупинки между слоями. Украшением станет кинза. Приятного аппетита!