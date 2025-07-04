В России могут сократить рабочий день в пятницу

В России могут сократить рабочий день в пятницу В Думе предложили законодательно закрепить короткий рабочий день в пятницу

В России могут на один час сократить рабочий день перед выходными, в случае пятидневной рабочей недели, сообщает РИА Новости. Соответствующий законопроект планирует внести в ГД группа депутатов во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым.

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 95 Кодекса, согласно которому накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени, – говорится в пояснительной записке.

Сокращение рабочего дня в пятницу законодательством не предусмотрено, но и запрет отсутствует, если соблюдаются требования по длительности трудовой недели. Авторы инициативы считают, что многие работодатели при пятидневной рабочей неделе устанавливают сокращенную пятницу, не выходя из рамок 40-часовой рабочей недели.

Они отмечают, что «сокращенная пятница» повышает удовлетворенность работников, производительность труда и дает сотрудникам возможность набраться сил на следующую неделю. Это также мотивирует работников выполнить больше задач за короткое время, отметили в Думе.

Ранее данные Росстата показали, что средняя длина рабочего дня в январе — марте 2025 года составила 7 часов 32 минуты, впервые за три года сократившись на 0,1%, или на четыре минуты, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В подсчете аналитики учитывали занятость сотрудников организаций за фактически отработанные часы.