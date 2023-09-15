В МИД России возмутились угрозами спикера-трансгендера ВСУ МИД РФ: угрозы спикера ВСУ показывают террористическую сущность Киева

Фото: МО Украины

Сара Эштон-Чирилло

Угрозы представителя теробороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов свидетельствуют о террористической сущности властей Украины, заявили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что будут добиваться реакции профильных многосторонних структур на «вопиющие в своей жестокости и цинизме выпады киевского режима».

Высказывания С. Эштон-Чирилло, других украинских неонацистов и их спонсоров служат для всей мировой общественности неопровержимым свидетельством террористической сущности кровавого режима Зеленского. Данные факты подстрекательства к убийствам и осуществлению террористической деятельности тщательно изучаются компетентными органами Российской Федерации на предмет правовой оценки и последующего принятия надлежащих мер, — указано в сообщении МИД.

Эштон-Чирилло (трансгендер, при рождении — Майкл Джон Эштон-Чирилло) до этого пообещала убивать российских журналистов. Она заявила, что на следующей неделе «зубы русских дьяволов заскрежещут еще сильнее, а бешеные рты потекут пеной в неконтролируемом безумии». Украина, добавила спикер, движется к этой миссии «с помощью веры в Бога».

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла заявления спикера. Журналистке показалось ироничным, что политик «дало заднюю».