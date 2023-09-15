Симоньян высмеяла слова спикера ВСУ о новых угрозах журналистам из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла заявления спикера-трансгендера ВСУ Сары Эштон-Чирилло о новых угрозах, адресованных военкору Александру Коцу, представителю МИД Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России. Журналистке показалось ироничным, что политик «дало заднюю».

Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры, — написала Симоньян.

Эштон-Чирилло (трансгендер, при рождении — Майкл Джон Эштон-Чирилло) пообещала убивать российских журналистов. Она заявила, что на следующей неделе «зубы русских дьяволов заскрежещут еще сильнее, а бешеные рты потекут пеной в неконтролируемом безумии». Украина, добавила спикер, движется к этой миссии «с помощью веры в Бога».

На ее угрозы ответил военкор Александр Коц, заявивший, что выступление Чирилло говорит о высоком качестве работы российских журналистов. Он также признался, что «не знает, что круче» — заявления в стиле низкобюджетного боевика или открытые призывы к терактам от официального лица.

Позднее Чирилло заявила, что журналисты «понесут наказание» только после окончания конфликта, а не «на следующей неделе».