Угрозы со стороны спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло говорят о высоком качестве работы российских журналистов, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он также признался, что «не знает, что круче» — заявления в стиле низкобюджетного боевика или открытые призывы к терактам от официального украинского лица.

Даже не знаю, что тут круче — заявление в стилистике низкобюджетного боевика, снятого в какой-нибудь гаражной студии или открытая угроза террористическими актами от официального лица (хотя тут скорее жопы) государства. Но в принципе, конечно, это высокая оценка работы нашей братии, если российских журналистов считают угрозой, подлежащей уничтожению. Поздравляю коллег по цеху!написал Коц.

Ранее спикер ВСУ пообещала убивать российских журналистов. Она заявила, что на следующей неделе «зубы русских дьяволов заскрежещут еще сильнее, а бешеные рты потекут пеной в неконтролируемом безумии». Украина, добавила Эштон-Чирилло, движется к этой миссии «с помощью веры в Бога».

Ранее Коц заявил, что уже через месяц Вооруженные силы Украины полностью израсходуют свой потенциал и уйдут в режим обороны. Так он прокомментировал заявление главы Комитета начальников штабов США Марка Милли, напомнившего Киеву о скором наступлении холодов.

 