«Не знаю, что круче»: военкор высмеял угрозы журналистам от спикера ВСУ Военкор Коц назвал угрозы спикера ВСУ высокой оценкой своей работы

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Александр Коц

Угрозы со стороны спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло говорят о высоком качестве работы российских журналистов, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он также признался, что «не знает, что круче» — заявления в стиле низкобюджетного боевика или открытые призывы к терактам от официального украинского лица.

Даже не знаю, что тут круче — заявление в стилистике низкобюджетного боевика, снятого в какой-нибудь гаражной студии или открытая угроза террористическими актами от официального лица (хотя тут скорее жопы) государства. Но в принципе, конечно, это высокая оценка работы нашей братии, если российских журналистов считают угрозой, подлежащей уничтожению. Поздравляю коллег по цеху! — написал Коц.

Ранее спикер ВСУ пообещала убивать российских журналистов. Она заявила, что на следующей неделе «зубы русских дьяволов заскрежещут еще сильнее, а бешеные рты потекут пеной в неконтролируемом безумии». Украина, добавила Эштон-Чирилло, движется к этой миссии «с помощью веры в Бога».

Ранее Коц заявил, что уже через месяц Вооруженные силы Украины полностью израсходуют свой потенциал и уйдут в режим обороны. Так он прокомментировал заявление главы Комитета начальников штабов США Марка Милли, напомнившего Киеву о скором наступлении холодов.