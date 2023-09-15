В США ужаснулись решению Зеленского отправить украинцев на минные поля Журналист Никсон назвал правительство Зеленского «худшим в мире»

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Правительство президента Украины Владимира Зеленского является одним из худших в мире, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube. По его словам, киевские власти отправляют украинцев умирать на минных полях.

Ими (украиснким правительством — ред.NEWS.ru) управляют самые ужасные в мире неоконсерваторы. Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: «Вон там минное поле, ступайте туда»? Это не правительство, — сказал журналист.

Украиной управляют «самые ужасные в мире неоконсерваторы», а Зеленский продал свою страну западным корпорациям, отметил Никсон. Проводимые Западом экономические эксперименты на Украине перенесутся в США, заключил он.

Ранее бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет свергнут, если конфликт с Россией не остановится. Он выразил мнение, что украинский лидер сейчас находится в отчаянии и осознает, что страна оказалась в «ужасном положении». У Украины нет шансов выйти победителем в противостоянии с Россией. Хо пришел к такому заключению, поскольку ее соперник слишком силен.

До этого немецкий политолог Александр Рар предположил, что мирные переговоры по украинскому конфликту начнутся в конце 2023 года, если ситуация в зоне специальной военной операции для ВСУ не изменится. Он подчеркнул, что все будет зависеть от решения Запада и США, которые могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к такому пути разрешения конфликта.