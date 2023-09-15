В США предрекли свержение Зеленского Экс-морпех США Хо: Зеленского свергнут, если конфликт на Украине продолжится

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский будет свергнут, если конфликт с Россией не остановится, считает бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он выразил мнение, что украинский лидер сейчас находится в отчаянии и осознаёт, что страна оказалась в «ужасном положении».

Если конфликт продолжится, его страна будет и дальше разрушаться. В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем — крах и государственный переворот, — заявил Хо.

Он добавил, что у Украины нет шансов выйти победителем в противостоянии с Россией. Хо пришел к такому заключению, поскольку ее соперник слишком силен.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что уже этой зимой граждане Украины могут выйти на улицы на протесты. Он считает, что волна акций начнется из-за голода, отсутствия света и воды, а также из-за сломанной канализации и блэкаутов.

До этого немецкий политолог Александр Рар предположил, что мирные переговоры по украинскому конфликту начнутся в конце 2023 года, если ситуация в зоне специальной военной операции для ВСУ не изменится. Он подчеркнул, что все будет зависеть от решения Запада и США, которые могут подтолкнуть президента Украины к такому пути разрешения конфликта.