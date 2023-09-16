В НАТО объяснили медленное контрнаступление ВСУ Адмирал НАТО: медленное контрнаступление ВСУ связано с минными полями

Фото: IMAGO/Branislav Racko/Global Look Press

Замедление прогресса Украины при контрнаступлении не связано с дефицитом боеприпасов, а обусловлено сложной обстановкой на поле боя, заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, передает РИА Новости. Особенно он отметил проблему минных полей.

Нет прямой связи между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора стран НАТО по выпуску боеприпасов и продвижением контрнаступления на Украине. Причина того, что это занимает столько времени, заключается в том, что это крайне опасно, заложено огромное количество мин, — подчеркнул Роб Бауэр во время ежегодного конференции начальников генштабов стран Альянса в Норвегии.

Адмирал также выразил обеспокоенность отставанием оборонной промышленности в странах — членах Альянса, ростом цен и медленными поставками. По его мнению, в данной ситуации увеличение расходов на оборону в странах НАТО может не привести к желаемому укреплению безопасности.

Ранее британское издание Financial Times заявило о неспособности ВСУ освоить современные методы ведения боя, которым их обучают инструкторы НАТО. Сами бойцы при этом жалуются на некомпетентность «учителей». Они уверены, что беспрекословное следование советам инструкторов может стоить им жизни. Обе стороны обвиняют друг друга в провале контрнаступления, говорится в материале.