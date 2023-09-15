В Великобритании заявили о неспособности солдат ВСУ освоить программы НАТО FT: Киев обвинил инструкторов НАТО в плохой подготовке

Фото: МО Украины

Украинские солдаты не могут освоить современные методы ведения операций, которым их обучают инструкторы НАТО, сообщает британское издание Financial Times. В свою очередь сами военнослужащие Вооруженных сил Украины обвиняют инструкторов в плохой подготовке. По их мнению, следование правилам и инструкциям западных специалистов может повысить шансы солдат на гибель на поле боя.

Если бы я только делал то, чему меня научили западные военные, я был бы мертв, — рассказал командир 78-го полка сил специального назначения ВСУ с позывным Сулейман.

Британские эксперты отмечают, что при подготовке украинцев инструкторы НАТО делают ставку на молниеносный прорыв российских позиций. Однако солдатам ВСУ не удается сделать это из-за превосходства российских вооруженных сил в воздухе и хорошо укрепленных оборонительных линий. Спустя три месяца после контрнаступления страны Запада и Украина вступили в спор из-за провальной тактики. При этом обе стороны обвиняют в провале операции друг друга.

Как сообщалось ранее, российские солдаты обратили в бегство бойцов ВСУ на Купянском направлении. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинцы самовольно оставили свои позиции после длительного огневого воздействия артиллерии и точных ракетно-бомбовых ударов.