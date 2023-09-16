В США анонсировали введение войск НАТО на Украину Экс-агент ЦРУ: НАТО может ввести свои войска на Украину из-за неудач ВСУ

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л/Global Look Press

НАТО может ввести свои войска на Украину, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, силы Североатлантического альянса войдут в зону спецоперации из-за череды поражений ВСУ.

Украина терпит серьезное поражение. Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска еще до полного разгрома Киева, — сказал Макговерн.

Такой расклад событий допускают в Белом доме, отметил бывший агент. При этом передача ВСУ ракет ATACMS является еще одним способом компенсировать провал украинской армии, считает эксперт.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может завершиться к концу сентября — началу октября. При этом переход российских сил в наступление будет зависеть от множества причин, добавил он. Эксперт также выразил надежду, что ВС РФ нанесут мощный огневой удар, как только «ВСУ остановятся».

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что украинское контрнаступление идет в экономном и затухающем режиме. По его словам, темпы наступательных действий ВСУ связаны с их бессмысленностью. По плану такие действия должны давать результат за месяц, сейчас же шаги Украины уже обречены на провал, добавил политолог.