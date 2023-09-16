Назван срок окончания контраступления ВСУ Военэксперт Матвийчук: ВСУ выдохнутся к концу сентября — началу октября

Фото: МО Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может завершиться к концу сентября — началу октября, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. При этом переход российских сил в наступление будет зависеть от множества причин, добавил он. Эксперт также выразил надежду, что ВС РФ нанесут мощный огневой удар, как только «ВСУ остановятся».

Думаю, что украинцы выдохнутся к концу сентября — началу октября. Переход наших в наступление зависит от многих причин. Надеюсь, что мы, как только ВСУ остановятся, нанесем мощный огневой удар, а за ним пойдут наши танки и пехота, — заявил Матвийчук.

Боевые действия сейчас являются не просто противостоянием военной техники, добавил он. Теперь в них еще участвуют и политические группировки.

Политизация боевых действий может привести только к не очень эффективным результатам, — уверен Матвийчук.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что украинское контрнаступление идет в экономном и затухающем режиме. По его словам, темпы наступательных действий ВСУ связаны с их бессмысленностью. По плану такие действия должны давать результат за месяц, сейчас же шаги Украины уже обречены на провал, добавил политолог.