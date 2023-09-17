Стало известно место падения украинского беспилотника в Орле Глава Орловской области: дрон ВСУ рухнул на нежилой объект

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский беспилотник, атаковавший территорию города Орла, рухнул на нежилой объект в Железнодорожном районе, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. По его словам, предварительно, никто не пострадал. Минобороны России информацию не комментировало.

Друзья, сообщаю, что сегодня примерно в 03:50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата. Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе, — написал Клычков.

Сейчас место падения вражеского беспилотника оцеплено, экстренные службы проводят все необходимые мероприятия. Ситуация находится под полным контролем правоохранителей, отметил глава Орловской области.

Недавно стало известно о двух попытках атак украинских БПЛА на Московскую область. Беспилотники ВСУ были сбиты силами противовоздушной обороны. Позднее режим «Ковер» объявили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Несколько рейсов задержали на вылет и на прилет. Также в ночь на воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.

В пресс-службе Минобороны РФ ранее заявили, что утром 14 сентября также были уничтожены еще пять беспилотных катеров Вооруженных сил Украины. Их планировалось использовать для нападения на патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов».