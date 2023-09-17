Столтенберг рассказал о вступлении Украины в НАТО Столтенберг: Украина в итоге окажется в НАТО

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Украина, в конечном итоге, станет членом НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в газетах из редакционной группы Funke. Однако он не уточнил точную дату этого события.

Нет сомнений, что Украина, в конечном итоге, вступит в НАТО, — подчеркнул Столтенберг

Глава НАТО также отметил, что нельзя точно предсказать, когда завершатся боевые действия на Украине, ведь большинство конфликтов длится дольше, чем ожидалось в начале. Он отметил, что нужно быть готовыми к продолжительной войне на Украине. При этом Столтенберг выразил надежду на быстрое завершение боевых действий.

По его мнению, если Украина прекратит сопротивление, то «прекратит существование», а если Россия остановит военные действия, то настанет мир.

По завершении конфликта нам необходимы гарантии безопасности для Украины, иначе история может повториться, — подчеркнул он.

Ранее на заседании Европарламента депутат от Ирландии Клэр Дейли обратилась к Столтенбергу и заявила, что считает неправдой слова генсека НАТО о постепенном завоевании Украиной новых территорий. По ее словам, погибли около полумиллиона человек, а Киев во время мобилизации рассылал повестки даже людям с ограниченными возможностями.