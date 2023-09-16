Мирный житель был ранен при обстреле ВСУ Белгородской области

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, госпитализация мужчине не понадобилась.

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Есть один пострадавший — мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте, — написал Гладков.

Кроме этого, при атаке украинских войск были повреждены территория складского цеха одного из промышленных предприятий, три автомобиля, две фуры и газель. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, уточнил глава Белгородской области.

Ранее мирный житель погиб при очередном обстреле Вооруженных сил Украины города Донецка. Трагедия произошла в Куйбышевском районе. Кроме этого, в результате атак украинских войск ранения получили мужчина 1984 года рождения и женщина 1957 года рождения в Кировском районе Донецка. За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 24 раза.

Недавно стало известно, что территория Донецкой Народной Республики была обстреляна украинской армией 35 раз. В результате атак со стороны украинской армии ранения различной степени тяжести получил местный житель.