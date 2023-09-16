Четыре человека пострадали после обстрела Донецка со стороны ВСУ

Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка в субботу, 16 сентября, пострадали четыре человека, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что ранения получили две женщины 1958 и 1965 года рождения, а также двое мужчин 1973 года рождения.

Под обстрел в Куйбышевском районе попали Офицерский проспект и улица Цимлянская. Один из снарядов попал в многоквартирный дом, повредив фасад и остекление. Количество пострадавших здесь уточняется, отметил Кулемзин.

Мэр Донецка уточнил, что с 09:00 до 21:00 по различным районам города было выпущено 65 снарядов калибра 155 мм, включая 35 снарядов кассетного типа.

Ранее украинская армия обстреляла село Плехово в Курской области, сообщил губернатор области Роман Старовойт. По словам губернатора, в результате атаки погиб мирный житель. Кроме того, повреждения получили несколько жилых домов. Старовойт выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Военный корреспондент Андрей Руденко до этого опубликовал кадры последствий обстрела Донецка со стороны украинской армии. По его словам, в результате атаки погиб мужчина, также ранения получила одна женщина. Министерство обороны России соответствующую информацию не комментировало.