Один человек погиб после обстрела ВСУ села в Курской области Старовойт: человек погиб в результате обстрела села Плехово в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Один человек погиб от осколочного ранения в результате обстрела ВСУ села Плехово в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в населенном пункте повреждено несколько домов.

Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. <...> Повреждено несколько домовладений, — написал Старовойт.

Он выразил соболезнования родственникам погибшего, а также пообещал оказать помощь в восстановлении поврежденных домов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского городского округа в Белгородской области. Он подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал. Глава Белгородской области добавил, что повреждение получила водонапорная башня.

Днем российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Инцидент произошел в 13:00, сбитый БПЛА был самолетного типа.

До этого в пресс-службе военного ведомства сообщили, что в ночь на субботу, 16 сентября, украинские беспилотники самолетного типа попытались атаковать объекты в Калужской и Тверской областях. Дроны были уничтожены силами ПВО.