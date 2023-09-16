Дрон-камикадзе атаковал российское село на границе с Украиной Гладков: украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое в Белгородской области

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского городского округа в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал.

Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет, — написал Гладков.

Глава Белгородской области добавил, что повреждения получила водонапорная башня. Гладков подчеркнул, что в ближайшее время аварийные службы приступят к восстановительным работам.

Днем российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Инцидент произошел в 13:00, сбитый БПЛА был самолетного типа.

Ранее в пресс-службе военного ведомства сообщили, что в ночь на субботу, 16 сентября, украинские беспилотники самолетного типа попытались атаковать объекты в Калужской и Тверской областях. Дроны были уничтожены силами ПВО.

До этого стало известно об уничтожении украинского беспилотного катера. Он был замечен в акватории Черного моря. Утром 14 сентября также были уничтожены еще пять беспилотников такого типа, которые планировалось использовать для атаки на патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Экипаж судна потопил беспилотники с помощью штатного вооружения.