Опубликованы кадры последствий обстрела Донецка

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram-канале опубликовал кадры последствий обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что в результате атаки погиб мужчина, также ранения получила женщина. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Последствия обстрела Кировского района г. Донецка, обстрел производился со стороны ВФУ, предположительно, кассетными боеприпасами. В результате обстрела погиб мужчина 1955 г.р., получила ранения женщина 1972 г.р., — написал Руденко.

На видео, опубликованном репортером, сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела. На фотоаппарат он снимает поврежденные участки, а также отметины от прилетов снарядов.

Ранее Вооруженные силы Украины выпустили ракету по городу Токмак в Запорожской области, сообщил источник в оперативных службах региона. Удар был нанесен в 11:15 по московскому времени. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Также сообщалось о попытке беспилотника атаковать Белгородскую область. Украинский дрон был уничтожен российскими система противовоздушной обороны. Инцидент произошел 16 сентября в 13:00.