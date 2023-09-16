Снаряды ВСУ приземлились на детскую площадку в деревне под Курском Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Успеновку под Курском

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по деревне Успеновке в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Всего зафиксировано 17 прилетов. Несколько снарядов попали в пристройку жилого дома и на детскую площадку.

Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины, насчитали 17 прилетов. Есть попадания в пристройку жилого дома, детскую площадку, — написал Старовойт.

Никто из жителей не пострадал, добавил губернатор. Гражданам будет оказана вся необходимая помощь в восстановлении поврежденного имущества.

Ранее украинская армия обстреляла село Плехово в Курской области, сообщил Старовойт. По словам губернатора, в результате атаки погиб мирный житель. Кроме того, повреждения получили несколько жилых домов. Старовойт выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Военный корреспондент Андрей Руденко до этого опубликовал кадры последствий обстрела Донецка со стороны украинской армии. По его словам, в результате атаки погиб мужчина, также ранения получила одна женщина. Министерство обороны России соответствующую информацию не комментировало.