Танкоремонтный завод в Харькове попал под обстрел

Фото: gipsokobzon/twitter/Global Look Press

Завод по ремонту бронетехники в Харькове попал под ракетный обстрел, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников. По его словам, атака пришлась также на железнодорожный узел. Минобороны России и местные власти информацию не комментировали.

16 сентября в первой половине дня была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харькова. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы «прилеты» в бронетанковом заводе <...>, — говорится в заявлении.

По словам жителей Харькова, после взрыва произошла повторная детонация. Также были слышны звуки обрушения конструкций, рассказал Лебедев.

Ранее глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что 6 сентября несколько объектов припортовой инфраструктуры были повреждены в результате налета беспилотников. По словам чиновника, разрушения были зафиксированы в нескольких населенных пунктах. До этого сообщалось, что в ночь на 6 сентября взрывы произошли в городе Килия Одесской области Украины.

Также сообщалось, что 6 сентября воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Житомирской областях Украины.