Воздушную тревогу объявили в Киеве и шести регионах Украины

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также еще шести регионах Украины, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. По имеющимся данным, сирены прозвучали, в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Житомирской областях страны.

По информации онлайн-карты воздушных тревог, сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 04:42, в Винницкой и Черкасской области сирены включились на минуту позже, в Киевской, Кировоградской и Черниговской областях интервал составил еще минуту, а в Житомирской области воздушная тревога была объявлена в 04:45.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщило, что в ночь на 6 сентября взрывы произошли в городе Килия Одесской области Украины. В этом городе расположены речной порт и крупный судостроительный-судоремонтный завод. Никаких подробностей происшествия не приводилось.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что по военным объектам в Днепровской области Украины в ночь на понедельник, 4 сентября, ударили российские ракеты. Позднее глава областной администрации Сергей Лысак рассказал, что в Днепре объект инфраструктуры получил повреждения. По его словам, там вспыхнул пожар.