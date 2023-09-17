Минобороны РФ подтвердило вторую атаку ВСУ на Московскую область

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Украиские беспилотники второй раз за ночь попытались атаковать территорию Московской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что вражеские дроны были сбиты над Домодедовским районом.

Ранним утром 17 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Домодедовского района Московской области, — говорится в заявлении.

Первую за ночь 17 сентября атаку на Московскую область украинские войска совершили в 01:45 мск. Беспилотник ВСУ был сбит силами противовоздушной обороны. Позднее стало известно, что режим «Ковер» объявлен в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Несколько рейсов задержали на вылет и на прилет.

Также в ночь на воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.

До этого Минобороны России сообщало о еще трех атаках украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Брянской области. БПЛА были ликвидированы системами ПВО. Кроме этого, дроны ВСУ совершили налет на Белгородскую область.