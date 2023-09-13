Минобороны РФ: украинский дрон попытался атаковать Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Украиский беспилотник попытался атаковать территорию Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. Дрон Вооруженных сил Украины был уничтожен в небе над регионом.

13 сентября около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

До этого Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины также попытались атаковать территорию Брянской области с помощью беспилотников. Вражеские дроны были сбиты силами противовоздушной обороны.

В ночь на 13 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке на город. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара на объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека. При этом источник Baza утверждает, что в результате ударов ВСУ погибли два человека. Минобороны России эту информацию не подтверждало. При атаке ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения.