Минобороны РФ подтвердило атаку дронов ВСУ на Брянскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Брянской области с помощью беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны России. Вражеские дроны были сбиты силами противовоздушной обороны.

13 сентября около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, — говорится в заявлении.

Ранее глава Курской области сообщил, что два беспилотника ВСУ атаковали город Курчатов. По его словам, в результате налета были повреждены жилой дом и административное здание. Пострадавших не зафиксировано.

Пресс-служба Курской АЭС позже отметила, что удар украинского беспилотника никак не повлиял на работу электростанции. Уточняется, что на территории станции и в ее районе сохраняется привычный уровень радиационного фона. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 1 сентября силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородским районом. По его словам, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.