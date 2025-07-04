Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ

Депутат Брянской областной думы и глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов не исключил причастности воссоединившейся группы «Тату» (t.A.T.u.) к пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В беседе с LIFE.ru он призвал проверить исполнительниц на предмет транслирования запрещенной темы.

То, что пропагандировали эти девушки двадцать лет назад… Сейчас за это можно привлечь к ответственности по целому ряду административных и уголовных статей, — подчеркнул Иванов.

Ранее экс-участницы группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина объявили о воссоединении. 19 июля они дадут концерт в Ялте. Он пройдет в элитном отеле «Мрия». Взрослый билет на их выступление стоит 5000 рублей, детский (для детей от 3 до 14 лет) — 2500 рублей. Возрастного ценза нет, попасть на концерт смогут все желающие.

Также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что не будет требовать запретить концерт группы «Тату» в Ялте, но возьмет его на контроль. По его словам, раньше группа пропагандировала нетрадиционные ценности, но он надеется, что солистки пересмотрели свои взгляды.