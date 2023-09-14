Еще два беспилотника ВСУ попытались атаковать Брянскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Украинские войска попытались атаковать территорию Брянской области с помощью двух беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, вражеские дроны были сбиты силами ПВО.

14 сентября около 00.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области, — говорится в заявлении.

Чуть ранее Минобороны России сообщало о еще одной атаке Вооруженных сил Украины на Брянскую область. Беспилотники были уничтожены системой противовоздушной обороны. Информации о повреждениях и пострадавших не поступало. Также МО РФ сообщило об атаке ВСУ на территорию Белгородской области, вражеский дрон ликвидировали российские силы ПВО в небе над регионом.

Недавно Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар по Севастополю крылатыми ракетами, в результате два корабля Черноморского флота получили повреждения. Пострадавшие корабли были на ремонте в доках судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе.