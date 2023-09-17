Три человека пострадали при обстреле ВСУ деревни в Курской области Старовойт: деревня Успеновка обстреляна со стороны Украины

Фото: t.me/gubernator_46

Деревня Успеновка Кореневского района Курской области обстреляна со стороны Украины, заявил в Telegram глава региона Роман Старовойт. Он добавил, что два местных жителя получили легкие травмы, еще один был госпитализирован с тяжелым ранением.

Деревня Успеновка Кореневского района снова сегодня обстреляна со стороны Украины. Есть пострадавшие: у двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации, — написал он.

14 сентября Старовойт сообщил, что при обстреле поселка Теткино Глушковского района Курской области смертельное ранение получил один человек. По его словам, зафиксированы удары ВСУ в районе спиртзавода. Убитый был водителем погрузчика. Также глава региона сообщил, что ВСУ повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших нет.

О первом обстреле села Гордеевка со стороны Украины Старовойт сообщил утром 14 сентября. По его словам, зафиксировано девять прилетов из реактивной системы залпового огня. Обошлось без пострадавших, однако было нарушено водоснабжение населённого пункта. К его восстановлению планируется приступить при первой возможности.