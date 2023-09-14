Старовойт: один человек погиб при обстреле поселка в Курской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

При обстреле поселка Теткино Глушковского района Курской области смертельное ранение получил один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, зафиксированы удары ВСУ в районе спиртзавода. Убитый был водителем погрузчика.

Поселок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилёты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего, — написал Старовойт.

Также глава региона сообщил, что ВСУ повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших нет.

В населенном пункте из-за обстрела повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность, — пояснил он.

О первом обстреле села Гордеевка со стороны Украины Старовойт сообщил утром 14 сентября. По его словам, зафиксировано девять прилетов из реактивной системы залпового огня. Обошлось без пострадавших, однако нарушено водоснабжение населённого пункта. К его восстановлению планируется приступить, когда появится возможность.