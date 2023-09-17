ВС России уничтожили американскую Bradley и немецкую Panzerhaubitze 2000 Минобороны: ВС РФ уничтожили американскую Bradley и немецкую Panzerhaubitze 2000

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САУ Panzerhaubitze 2000

Российские военные уничтожили американскую боевую машину пехоты Bradley в зоне боевых действий на Украине, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Кроме этого, бойцам ВС РФ удалось поразить немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000.

В ходе боевых действий потери противник потерял боевую машина пехоты Bradley производства США, <...> самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, — сказал Конашенков.

Всего за сутки в результате действий Вооруженных сил России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО было отражено девять атак ВСУ. Всего было убито около 625 украинских военных, а также поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, склад боеприпасов, пункт управления беспилотниками. Были уничтожены 39 единиц техники и 28 дронов.

Утром 9 сентября сообщалось, что ВСУ попытались прорвать позиции российской армии южнее села Работино «в три наката по три БМП Bradley». При этом атака украинских военных оказалась безуспешной, были уничтожены одна БМП и одна инженерная машина ВСУ.